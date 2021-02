Spostamenti tra Regioni nel nuovo decreto legge Covid: la decisione (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il nuovo decreto legge Covid è stato approvato oggi 22 febbraio dal Consiglio dei ministri. Come riportato da ‘ilgiorno.it‘, il divieto di Spostamenti tra Regioni o province autonome è stato prorogato fino al 27 marzo (sarà consentito spostarsi da un territorio regionale all’altro solo per motivi di salute, lavoro o necessità). Il nuovo testo stabilisce anche la limitazione delle visite ad amici e parenti nelle case private in zona rossa: decade, quindi, la concessione secondo cui due adulti potevano spostarsi una volta al giorno, nell’intervallo compreso tra le 5 e le 22, con figli minori di 14 anni sui quali tali soggetti esercitino la potestà genitoriale e con le persone disabili o non autosufficienti con cui si convive (il permesso resta tale nelle zone gialle, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilè stato approvato oggi 22 febbraio dal Consiglio dei ministri. Come riportato da ‘ilgiorno.it‘, il divieto ditrao province autonome è stato prorogato fino al 27 marzo (sarà consentito spostarsi da un territorio regionale all’altro solo per motivi di salute, lavoro o necessità). Iltesto stabilisce anche la limitazione delle visite ad amici e parenti nelle case private in zona rossa: decade, quindi, la concessione secondo cui due adulti potevano spostarsi una volta al giorno, nell’intervallo compreso tra le 5 e le 22, con figli minori di 14 anni sui quali tali soggetti esercitino la potestà genitoriale e con le persone disabili o non autosufficienti con cui si convive (il permesso resta tale nelle zone gialle, ...

