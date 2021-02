Spezia Parma (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una sfida che dirà molto sul destino delle due squadre, dato che si tratterà di uno scontro salvezza. Spezia Parma si giocherà sabato 27 febbraio alle ore 15,00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia. Come arrivano le squadre? I padroni di casa hanno perso contro la Fiorentina con un rotondo 3-0. Bisogna dire però che si tratta di un risultato bugiardo, perché la truppa di Italiano aveva disputato un buon match prima di capitolare. La situazione comunque resta buona, perché la distanza dal terzultimo posto è di ben nove punti. Il Parma invece è reduce da un pareggio beffardo contro l’Udinese per 2-2. I ducali avevano condotto per lunghi tratti il match, ma i problemi che hanno caratterizzato la squadra sono poi tornati prepotentemente a galla. E la classifica continua a non sorridere al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una sfida che dirà molto sul destino delle due squadre, dato che si tratterà di uno scontro salvezza.si giocherà sabato 27 febbraio alle ore 15,00 presso lo stadio Alberto Picco di La. Come arrivano le squadre? I padroni di casa hanno perso contro la Fiorentina con un rotondo 3-0. Bisogna dire però che si tratta di un risultato bugiardo, perché la truppa di Italiano aveva disputato un buon match prima di capitolare. La situazione comunque resta buona, perché la distanza dal terzultimo posto è di ben nove punti. Ilinvece è reduce da un pareggio beffardo contro l’Udinese per 2-2. I ducali avevano condotto per lunghi tratti il match, ma i problemi che hanno caratterizzato la squadra sono poi tornati prepotentemente a galla. E la classifica continua a non sorridere al ...

