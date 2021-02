Spezia | Meluso | «Le guerre si vincono alla fine Italiano? Lo seguivo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Mauro, direttore sportivo dello, ha fatto un bilancio stagionale ai microfoni di TMW Radio: le sue dichiarazioni Mauro, direttore sportivo dello, ha fatto un bilancio stagionale ai microfoni di TMW Radio. SALVEZZA – «Lesie i cavalli di razza si vedono al traguardo. Siamo contenti del percorso, anche se con la Fiorentina è andata male, fatto fino ad oggi, visto che saremmo salvi se finisse adesso. Ma purtroppo non è così, e dobbiamo continuare a metterci furore, cattiveria e buone prestazioni. Altrimenti sarebbe un delitto per noi stessi e per i nostri tifosi».– «Io sono stato ben contento di trovare, visto che lo stavo seguendo già ...