SPAL-Reggina | probabili formazioni e tv

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sabato 27 febbraio 2021 alle 14.00 al Paolo Mazza di Ferrara si disputerà, gara valida per la 25° giornata di campionato di Serie B. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha pareggiato 2 a 2 in casa del Vicenza con i biancorossi che hanno rimontato dal doppio svantaggio. Nel primo tempo sono infatti andati a segno prima Paloschi e poi Valoti (su rigore) a cui nella ripresa hanno risposto Pasini e Meggiorini. I biancazzurri si trovano all’ottavo posto in classifica con 37 punti, a – 1 dal Lecce e a -2 da Cittadella e Chievo. Una vittoria sarebbe dunque fondamentale per non allontanarsi troppo dalla zona promozione diretta. Lainvece ha superato in casa 1 a 0 il Pordenone grazie alla rete al 63? di Folorunsho. Per i calabresi si è trattato del sesto risultato utile ...