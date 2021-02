Spagna, proteste per l’arresto del rapper Pablo Hasél: il governo Sanchez diviso. E si complica anche la partita dell’esecutivo in Catalogna (Di lunedì 22 febbraio 2021) La proteste in Spagna durano ormai da una settimana e non accennano a placarsi. l’arresto del rapper Pablo Hasél, condannato a nove mesi per “esaltazione del terrorismo e ingiurie alla Corona” in alcuni tweet e canzoni, ha scatenato un’ondata di indignazione. Solo a Barcellona gli arresti sono stati oltre 75, di cui 24 minorenni, con saccheggi e attacchi a negozi e a emblematiche strutture come il Palau de la Música. Ma già da mercoledì scorso gli scontri hanno raggiunto picchi di violenza, come nel caso di una ragazza che ha perso un occhio a causa di un proiettile di foam —munizione che dal 2014 sostituisce quella di gomma— sparato dai Mossos d’Esquadra, la polizia catalana. La politica è divisa tra chi si schiera a favore delle forze dell’ordine e chi le condanna per la violenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Laindurano ormai da una settimana e non accennano a placarsi.del, condannato a nove mesi per “esaltazione del terrorismo e ingiurie alla Corona” in alcuni tweet e canzoni, ha scatenato un’ondata di indignazione. Solo a Barcellona gli arresti sono stati oltre 75, di cui 24 minorenni, con saccheggi e attacchi a negozi e a emblematiche strutture come il Palau de la Música. Ma già da mercoledì scorso gli scontri hanno raggiunto picchi di violenza, come nel caso di una ragazza che ha perso un occhio a causa di un proiettile di foam —munizione che dal 2014 sostituisce quella di gomma— sparato dai Mossos d’Esquadra, la polizia catalana. La politica è divisa tra chi si schiera a favore delle forze dell’ordine e chi le condanna per la violenza ...

