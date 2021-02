Spagna, nel 2020 il fatturato dell’industria ha perso il 12% (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Arrivano segnali negativi dall’industria spagnola a dicembre. Il fatturato ha registrato un calo dell’1,3% su base mensile, il secondo calo consecutivo dopo il -0,4% di novembre. A livello tendenziale, il dato al netto degli effetti del calendario ha registrato un -5,8% dal -4,2% di novembre, mentre a livello originario segna un -2,6 dal -2,3% precedente. Considerando tutto il 2020, il fatturato dell’industria spagnola è diminuito del 12% nella serie corretta per gli effetti del calendario e dell’11,7% nella serie originale. Durante l’anno, il comparto energetico è stata il comparto che è diminuito di più (-40,9%), mentre i beni di consumo non durevoli (-5,7%) sono quelli con la diminuzione più bassa. Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Arrivano segnali negativi dall’industria spagnola a dicembre. Ilha registrato un calo dell’1,3% su base mensile, il secondo calo consecutivo dopo il -0,4% di novembre. A livello tendenziale, il dato al netto degli effetti del calendario ha registrato un -5,8% dal -4,2% di novembre, mentre a livello originario segna un -2,6 dal -2,3% precedente. Considerando tutto il, ilspagnola è diminuito del 12% nella serie corretta per gli effetti del calendario e dell’11,7% nella serie originale. Durante l’anno, il comparto energetico è stata il comparto che è diminuito di più (-40,9%), mentre i beni di consumo non durevoli (-5,7%) sono quelli con la diminuzione più bassa.

Agenzia_Ansa : La polizia ha arrestato nel nordest della Spagna il rapper Pablo Hasel, condannato a nove mesi di reclusione per tw… - JuriGobbini : Dopo la retrocessione, #Juninho finì all'Atletico Madrid, presentandosi con una rete nel derby contro il #Real. Anc… - TurismoLZT : RT @SpagnaInItalia: Un #vulcano nel bicchiere?!? ???? Sì, a #Lanzarote! Nei vigneti di #LaGeria, dai caratteristici muretti di pietra vulcan… - Andrea17371629 : @PalmisanoFranco @Delirio897J L’ultima in nazionale è contro la Spagna nel 2018 - lamente2019 : ANCHE la spagna la francia l'inghilterra andavano nel mondo per civilizzare,Bettini ambasciatore dei mussulmani e… -