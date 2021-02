Spagna, Grecia, Cipro e Malta. Draghi propone di federare il Mediterraneo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il discorso di Mario Draghi al Senato è stata una buona summa di moderazione e realismo. Tuttavia, tra gli spezzoni più interessanti e trascurati del programma di governo vi è senza dubbio quello sulla proiezione esterna dell'Italia. Spicca, innanzitutto, la consapevolezza di Draghi dei fragili equilibri in cui si incastona l'Italia: attaccata alla locomotiva tedesca sul piano economico e fiscale, con una posizione saldamente filo-americana, contrappeso agli eventuali scivolamenti di Berlino verso Oriente. Non è un caso che nell'orazione di Draghi, la Cina sia stata svalutata a interlocutore secondario, non più partner strategico di prima fila. L'idea di riunione le nazioni del Sud Europa è innovativa. Draghi ha dalla sua il calendario: la transizione post-merkeliana occuperà gran parte del 2021, mentre Emmanuel Macron ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il discorso di Marioal Senato è stata una buona summa di moderazione e realismo. Tuttavia, tra gli spezzoni più interessanti e trascurati del programma di governo vi è senza dubbio quello sulla proiezione esterna dell'Italia. Spicca, innanzitutto, la consapevolezza didei fragili equilibri in cui si incastona l'Italia: attaccata alla locomotiva tedesca sul piano economico e fiscale, con una posizione saldamente filo-americana, contrappeso agli eventuali scivolamenti di Berlino verso Oriente. Non è un caso che nell'orazione di, la Cina sia stata svalutata a interlocutore secondario, non più partner strategico di prima fila. L'idea di riunione le nazioni del Sud Europa è innovativa.ha dalla sua il calendario: la transizione post-merkeliana occuperà gran parte del 2021, mentre Emmanuel Macron ...

