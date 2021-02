S&P: “Crescita italiana nel 2021 al 5,3%. Bene il piano di riforme del governo Draghi ma per ora senza effetti sul rating” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Prevediamo una ripresa della Crescita economia dell’Italia al 5,3% nel 2021, sulla base di una normalizzazione della situazione sanitaria e del mantenimento dello stimolo di bilancio e monetario”. Lo scrive l’agenzia di rating statunitense Standard & Poor’s in un report dedicato all’Italia. La stima si colloca nella parte “alta” della forchetta previsionale relativa al nostro paese. Più vicino al più 6% indicato dal precedente governo che al 3,5% scritto da Banca d’Italia e Fondo monetario internazionale. Secondo l’agenzia un uso efficace dei fondi europei del Next Generation Eu da parte del governo “potrebbe dare una forte spinta agli investimenti pubblici“, che sono rimasti circa il 30% inferiori rispetto ai livelli precedenti la grande crisi finanziaria di un decennio fa. S&P prevede per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Prevediamo una ripresa dellaeconomia dell’Italia al 5,3% nel, sulla base di una normalizzazione della situazione sanitaria e del mantenimento dello stimolo di bilancio e monetario”. Lo scrive l’agenzia distatunitense Standard & Poor’s in un report dedicato all’Italia. La stima si colloca nella parte “alta” della forchetta previsionale relativa al nostro paese. Più vicino al più 6% indicato dal precedenteche al 3,5% scritto da Banca d’Italia e Fondo monetario internazionale. Secondo l’agenzia un uso efficace dei fondi europei del Next Generation Eu da parte del“potrebbe dare una forte spinta agli investimenti pubblici“, che sono rimasti circa il 30% inferiori rispetto ai livelli precedenti la grande crisi finanziaria di un decennio fa. S&P prevede per ...

