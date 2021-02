Sotto alle coperte... roba da censura: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, i dubbi stanno a zero. Video molto esplicito | Guarda (Di lunedì 22 febbraio 2021) Diventa sempre più intimo il legame tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due continuano a essere molto vicini, scambiandosi spesso baci e coccole. La notte scorsa, però, pare ci sia stato un passo in avanti. I due, infatti, sono stati "beccati" dai telespettatori Sotto le coperte. Alcuni fan del programma di Canale 5 hanno notato dei movimenti sospetti. E c'è chi ipotizza che i due abbiano trascorso la loro prima notte d'amore insieme. Non sono arrivate conferme, ma l'indizio principale è arrivato da un Video pubblicato sui social, in cui si vede la coppia appartarsi nel letto a luci spente, nascondendosi Sotto le coperte. A confermare i sospetti, anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Diventa sempre più intimo il legame traall'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due continuano a esserevicini, scambiandosi spesso baci e coccole. La notte scorsa, però, pare ci sia stato un passo in avanti. I due, infatti, sono stati "beccati" dai telespettatorile. Alcuni fan del programma di Canale 5 hanno notato dei movimenti sospetti. E c'è chi ipotizza che i due abbiano trascorso la loro prima notte d'amore insieme. Non sono arrivate conferme, ma l'indizio principale è arrivato da unpubblicato sui social, in cui si vede la coppia appartarsi nel letto a luci spente, nascondendosile. A confermare i sospetti, anche ...

