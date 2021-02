Sorrento e Regione Campania: insieme per la Tutela del Territorio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Promozione culturale, sostegno ad iniziative ambientali e fondi per il Territorio: questo e molto altro tra gli impegni della Regione Campania. “Attraverso il sostegno promesso, proseguiamo con ancora maggiore fiducia nel nostro programma, finalizzato da una parte alla difesa del suolo e alla protezione ambientale, dall’altro nella promozione della cultura e delle bellezze paesaggistiche del Territorio. Un asset (…) indispensabile per programmare una ripresa in chiave turistica e di rilancio economico della nostra città”. Queste le parole di Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, durante l’incontro con l’assessore regionale Bonavitacola relativo agli interventi di riqualificazione del Territorio. Un vasto programma che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Promozione culturale, sostegno ad iniziative ambientali e fondi per il: questo e molto altro tra gli impegni della. “Attraverso il sostegno promesso, proseguiamo con ancora maggiore fiducia nel nostro programma, finalizzato da una parte alla difesa del suolo e alla protezione ambientale, dall’altro nella promozione della cultura e delle bellezze paesaggistiche del. Un asset (…) indispensabile per programmare una ripresa in chiave turistica e di rilancio economico della nostra città”. Queste le parole di Massimo Coppola, sindaco di, durante l’incontro con l’assessore regionale Bonavitacola relativo agli interventi di riqualificazione del. Un vasto programma che ...

vesuvianonews : Fondi per interventi di tutela del territorio e per opere di contrasto al dissesto idrogeologico. Ma anche sostegno… - positanonews : #Ambiente #Copertina Sorrento. Tutela ambientale, sanità e cultura: gli impegni della Regione Campania per il terri… - comunesorrento : Sorrento. Tutela ambientale, sanità e cultura: gli impegni della Regione Campania per il territorio. Il comunicato… -