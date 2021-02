“Sono vittima di violenza” La dama di “Uomini e Donne” racconta il dramma che l’affligge da anni. Di chi si tratta (Di lunedì 22 febbraio 2021) I fan del programma pomeridiano Uomini e Donne ricorderanno sicuramente la dama del trono over, Pamela Barretta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Life is What we make of It (@pamela barretta) Nel corso del programma, la donna aveva svelato di avere un timpano perforato a causa di violenze subite in passato, ma non era mai scesa nei particolari. La donna sembrava dubitare di un possibile intervento chirurgico ma, a quanto pare, sembra che finalmente abbia incontrato un medico in grado di tranquillizzarla a sufficienza. Pamela, infatti, ha scelto di operarsi e ha condiviso con i propri fan le proprie condizioni di salute. Pamela Barretta si opera all’orecchio Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Life is What we ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 22 febbraio 2021) I fan del programma pomeridianoricorderanno sicuramente ladel trono over, Pamela Barretta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Life is What we make of It (@pamela barretta) Nel corso del programma, la donna aveva svelato di avere un timpano perforato a causa di violenze subite in passato, ma non era mai scesa nei particolari. La donna sembrava dubitare di un possibile intervento chirurgico ma, a quanto pare, sembra che finalmente abbia incontrato un medico in grado di tranquillizzarla a sufficienza. Pamela, infatti, ha scelto di operarsi e ha condiviso con i propri fan le proprie condizioni di salute. Pamela Barretta si opera all’orecchio Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Life is What we ...

