Sondaggio | secondo il 42% dei votanti | l’Atalanta ha più del 50% di possibilità di eliminare il Real

Inter : ?? | SONDAGGIO Dormito bene nerazzurri? Avete ripensato al #DerbyMilano? Allora diteci chi è stato il migliore secondo voi ?? - FrankesteinJun1 : @galeomirka @ggargiulo3 @matteorenzi Detto questo rispetto al 2018 i 5S hanno perso il 17% dei voti e il PD ha meno… - basilischi : @mariolavia Quanti sanno che esiste un partito chiamato 'articolo 1' ? Io proverei a fare questo sondaggio prelimin… - contechlab : RT @Astoi_it: ???? Torna la voglia di viaggiare tra i cittadini europei! Secondo un sondaggio pubblicato dalla European Travel Commission (ET… - Matteo_Ca_ : RT @AniMatMigrante: Sondaggio sulla vera identità di @sbruffino. Secondo voi è -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio secondo

La rilevazione Swg per il Tg La7: segue il Pd, +1,5% in una settimana per Fdi Lega ancora primo partito nelle intenzioni di voto degli italianil'ultimoSwg per il Tg La7. Più nel dettaglio, il Carroccio sarebbe al 23,1% delle preferenze, con uno 0,4% perso in una settimana. Pd alposto al 18,3% ( - 0,5%). Terzo ......5% , a un tiro di schioppo dal Pd: facile immaginare che alla vista di questorealizzato ... che consegnerebbe al centrodestra il primo e ilpartito. Anche la Lega cede uno 0,4 ma ...Secondo il sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana il partito della Meloni cresce di 1,3 punti arrivando al 17,5% a un passo dal Pd che invece perde mezzo punto e scende al 18,3%.Il sondaggio evidenzia anche una differenza sostanziale tra aziende autonome come le AORN rispetto alle ASL, “queste ultime probabilmente per la complessità strutturale ed organizzativa risultano meno ...