Sondaggio Mentana, il trionfo di Giorgia Meloni: "Quanto guadagna in una settimana", pronto il sorpasso al Pd (Di lunedì 22 febbraio 2021) ...3 per cento ed è salito al 17,5% , a un tiro di schioppo dal Pd: facile immaginare che alla vista di questo Sondaggio realizzato per il Tg di La7 al Nazareno abbiano iniziato a sudare freddo. I dem ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) ...3 per cento ed è salito al 17,5% , a un tiro di schioppo dal Pd: facile immaginare che alla vista di questorealizzato per il Tg di La7 al Nazareno abbiano iniziato a sudare freddo. I dem ...

Luca74509550 : RT @Libero_official: Il #sondaggio #Swg per #Mentana, la #Meloni guadagna 1,3 punti in una settimana e prepara il sorpasso al #Pd, sempre p… - mlpedo1 : RT @Libero_official: Il #sondaggio #Swg per #Mentana, la #Meloni guadagna 1,3 punti in una settimana e prepara il sorpasso al #Pd, sempre p… - PellegriniLuisa : @spighissimo Ho appena visto il sondaggio di Mentana, il fenomeno con tutto il casino che ha fatto continua a perde… - DiplomaziaTW : RT @Libero_official: Il #sondaggio #Swg per #Mentana, la #Meloni guadagna 1,3 punti in una settimana e prepara il sorpasso al #Pd, sempre p… - walter19563 : RT @Libero_official: Il #sondaggio #Swg per #Mentana, la #Meloni guadagna 1,3 punti in una settimana e prepara il sorpasso al #Pd, sempre p… -