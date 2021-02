Sondaggi politici, Lega primo partito al 23,1% (Di lunedì 22 febbraio 2021) La rilevazione Swg per il Tg La7: segue il Pd, +1,5% in una settimana per Fdi Lega ancora primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani secondo l'ultimo Sondaggio Swg per il Tg La7. Più nel dettaglio, il Carroccio ... Leggi su adnkronos (Di lunedì 22 febbraio 2021) La rilevazione Swg per il Tg La7: segue il Pd, +1,5% in una settimana per Fdiancoranelle intenzioni di voto degli italiani secondo l'ultimoo Swg per il Tg La7. Più nel dettaglio, il Carroccio ...

lifestyleblogit : Sondaggi politici, Lega primo partito al 23,1% - - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: Sondaggi politici, #Lega primo partito al 23,1% - Adnkronos : Sondaggi politici, #Lega primo partito al 23,1% - fisco24_info : Sondaggi politici, Lega primo partito al 23,1%: La rilevazione Swg per il Tg La7: segue il Pd, +1,5% in una settima… - Giuggio72684862 : RT @marcodemo3: Sono uno a cui vengono fatte domande per poi formulare i sondaggi sui politici. Indovinate cosa rispondo su Renzi?? -