‘Soliti ignoti’ | l’attore Mattioli ‘tradito’ da una famiglia sannita FOTO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTale padre, tale figlio. E’ quasi sempre così. Questione di somiglianze. E’ proprio questo uno dei momenti decisivi del gioco a premi, in questo periodo a fini benefici, del fortunato programma in onda su Rai1Telesca, originaria di Apice, al gran completo: papà Leonardo protagonista del ‘parente misterioso’, il figlio Domenico, assistente di volo, e la sua identità nascosta da scoprire. Condotto da Amadeus, il concorrente vip della serata è stato Maurizio, simpatico ex protagonista del Bagaglino. Il premio, in questo caso pari a zero, sarebbe stato interamente devoluto allo ‘Spallanzani’. Maromano è caduto proprio sul ‘parente misterioso’ non notando la somiglianza tra papà Leonardo e il figlio Domenico. Lo stesso Telesca ...