Softball | morto per Covid il ct dell’Italia Enrico Obletter

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Lutto nel mondo delitaliano per la morte del ct azzurro, stroncato dal coronavirus all’età di sessantadue anni. Nato a Sydney, il classe 1959 aveva preso la guida della Nazionale nel 2017 e in due anni portato le azzurre sul tetto d’Europa vincendo nel 2019 il torneo continentale e qualificandosi anche per le Olimpiadi di Tokyo. A comunicare la triste notizia il sito ufficiale della Fibs: “Il mondo delitaliano piange oggi la scomparsa del suo rappresentante più emblematico: il, in pochi giorni, ha portato via, creatore, mente e cuore, del progetto che, in tre anni, ha collocato l’Italia nell’elite assoluta mondiale, con la conquista del titolo europeo e della qualificazione per i Giochi di Tokyo”. ...