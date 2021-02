Softball | morto il ct dell’Italia Enrico Obletter | aveva 62 anni

SkySport : ULTIM'ORA SOFTBALL È MORTO A 62 ANNI IL CT DELL'ITALIA ENRICO OBLETTER AVEVA PORTATO LE AZZURRE A QUALIFICAZIONE TOKYO - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SOFTBALL È MORTO A 62 ANNI IL CT DELL'ITALIA ENRICO OBLETTER AVEVA PORTATO LE AZZURRE A QUALIFICAZIONE TOKYO - TroppAzzurro : Oggi, purtroppo, è morto Enrico Obletter, ct della #Nazionale di #softball. Scrive @chepalleblog: 'Aveva portato le… - vivacorners : Oggi, purtroppo, è morto Enrico Obletter, ct della #Nazionale di #softball. Scrive @chepalleblog: 'Aveva portato le… - pescarasport24 : L'Abruzzo e il softball nazionale in lutto: è morto Enrico Obletter -

Enrico Obletter , il ct della nazionale italiana di. Si è spento a 62 anni, in pochi giorni, stroncato dal Covid . Sul sito della Federazione Obletter è descritto come il 'creatore, ...In più, al campione di origini tollesi saranno intitolati il campo dain via di realizzazione e una via del paese. Nel corso della sua carriera, Tommy Lasorda ha vinto due volte, nel 1981 e ...All'età di sessantadue anni è morto il commissario tecnico dell'Italia del softball, Enrico Obletter: a portarlo via è stato il Covid ...E’ morto Enrico Obletter, ct della Nazionale italiana di softball e marito dell’allenatrice del Softball Saronno, Giovanna Palermi. Il presidente del Saronno Softball Massimo Rotondo: ha voluto ...