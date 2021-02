Sky multata per gli abbonamenti immutati nonostante lo stop al campionato (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha stabilito per Sky una multa da due milioni di euro per quanto avvenuto lo scorso anno, in concomitanza con lo stop al campionato causato dalla pandemia di coronavirus. L’emittente, infatti, non ha rimodulato i prezzi dei propri abbonamenti, continuando a mantenere la stessa tariffa per i suoi clienti, nonostante l’offerta fosse notevolmente impoverita. Non solo: Sky multata anche per non aver reso alla portata di tutti il suo sconto coronavirus, una agevolazione per i clienti dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport relativa alla stagione in corso. LEGGI ANCHE > La mini giungla televisiva per vedere i prossimi tre anni di Champions League Sky multata per non aver ridotto gli abbonamenti durante lo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha stabilito per Sky una multa da due milioni di euro per quanto avvenuto lo scorso anno, in concomitanza con loalcausato dalla pandemia di coronavirus. L’emittente, infatti, non ha rimodulato i prezzi dei propri, continuando a mantenere la stessa tariffa per i suoi clienti,l’offerta fosse notevolmente impoverita. Non solo: Skyanche per non aver reso alla portata di tutti il suo sconto coronavirus, una agevolazione per i clienti dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport relativa alla stagione in corso. LEGGI ANCHE > La mini giungla televisiva per vedere i prossimi tre anni di Champions League Skyper non aver ridotto glidurante lo ...

angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Non sarebbe stato meglio assecondare le richieste degli abbonati? È arrivata la decisione dell'Agcm su #Sky e i mancati… - giornalettismo : Non sarebbe stato meglio assecondare le richieste degli abbonati? È arrivata la decisione dell'Agcm su #Sky e i man… - Gresy73 : RT @ilmessaggeroit: Sky multata di 2 milioni. «Nessun rimborso ai clienti per la sospensione delle partite per l'emergenza Covid» https://t… - Iu7Bqc : @repubblica Si da' il caso che andrebbe multata anche la lega calcio che i soldi da Sky gli ha pretesi comunque.... - ilmessaggeroit : Sky multata di 2 milioni. «Nessun rimborso ai clienti per la sospensione delle partite per l'emergenza Covid» -