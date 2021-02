Sky multata dall'antitrust: non ha rimborsato Sky Calcio e Sky Sport durante il Covid (Di lunedì 22 febbraio 2021) La pay TV è stata multata dall'antitrust per i modi in cui ha gestito l'emergenza coronavirus: i suoi clienti hanno continuato a pagare i pacchetti Sport e Calcio con una offerta decisamente impoverita.... Leggi su dday (Di lunedì 22 febbraio 2021) La pay TV è stataper i modi in cui ha gestito l'emergenza coronavirus: i suoi clienti hanno continuato a pagare i pacchetticon una offerta decisamente impoverita....

