(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il segretario generale della FlcFrancescointerviene a Orizzonte Scuola Talk per parlare dell’attualità scolastica alla luce del cambio di governo e l’arrivo a Viale Trastevere di Patrizio Bianchi. L'articolo(Flc): “il

orizzontescuola : Sinopoli (Flc Cgil): “Necessari i dati covid delle scuole. Abolire il vincolo quinquennale” [VIDEO] - daniell65 : RT @MarikaSurace: Recuperate 24mattino con Latella e Spetia, intervista a Francesco Sinopoli, segretario generale Flc Cgil sull'anno scolas… - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Calendario scolastico, Sinopoli (FLC Cgil): “Apprezziamo Daraghi, ma serve riconoscere grande sforzo del personale sco… - orizzontescuola : Calendario scolastico, Sinopoli (FLC Cgil): “Apprezziamo Daraghi, ma serve riconoscere grande sforzo del personale… - MaxRibaudo : RT @flcgil_istat: Smart working nei luoghi della conoscenza: iniziativa online della FLC Palermo con Domenico De Masi e Francesco Sinopoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinopoli Flc

Orizzonte Scuola

I sindacati, però, non ci stanno e Francescodella- Cgil comunica che il sindacato è contrario a ' mera operazione ragionieristica che preveda un generalizzato ampliamento del ...Sulla revisione del calendario scolastico frenano anche i sindacati: Francesco, segretario diCgil, chiede 'soluzioni diversificate'. L'unica novità introdotta nell'esame di Stato ...IL CASOROMA Un solo colloquio e la commissione esaminatrice tutta interna. L'impianto dell'esame di maturità resta esattamente uguale a quello dello scorso anno. Nulla è cambiato infatti a ...E oggi sono indignata quando sento parlare di 'tempo perduto': noi non abbiamo niente da recuperare e la trovo una promessa offensiva nei nostri confronti. In classe fino al 30 giugno? Tanto più che l ...