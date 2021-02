Sinergie industriali tra Spazio e Difesa Ecco il piano di Bruxelles

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Potenziare il livello di cooperazione non solo tra i Paesi membri, ma anche tra i diversi settoridel Vecchio continente. È l’obiettivo del nuovod’azione sulletra le industrie civili, dellae dello, presentato oggi dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen, illustrato dai commissari alla concorrenza, Margrethe Vestager, e al Mercato interno Thierry Breton, il francese che ha tra le sue competenze la nuova direzione generale per il settore (che avrà il portafoglio del nascente Fondo europeo di). L’idea di base è spingere al massimo l’innovazione trasversale, utilizzando cioè le innovazioni in un determinato campo per velocizzare e potenziare lo sviluppo tecnologico anche negli altri settori. In quest’ottica, il settore ...