Simona Ventura sbarca a Sanremo per la finale, mentre Naomi Campbell non ci sarà (Di lunedì 22 febbraio 2021) Se il cast dei big non mi ha convinto del tutto, la lista degli ospiti di Sanremo 2021 si fa sempre più interessante. Oltre a Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Giorgia, Francesco Gabbani e Achille Lauro ci saranno anche Ornella Vanoni, Serena Rossi e soprattutto Simona Ventura! Super Simo tornerà all'Ariston dopo aver condotto il Festival del 2004 e a rivelare la notizia è stato Blogo: "Dulcis in fundo eccoci arrivati alla serata finale del Festival con un trittico di prime donne che divideranno il palco del teatro Ariston insieme ad Amadeus e Fiorello, si tratta della grande cantante Ornella Vanoni, dell'attrice Serena Rossi e della conduttrice Simona Ventura, che vedremo presto alla guida del nuovo gioco a premi di Rai2 Game of games". Salta invece l'arrivo di ...

trash_italiano : #Sanremo2021, Simona Ventura salirà sul palco dell'Ariston per la serata finale [fonte TvBlog] ?? - AndreaGalastro : RT @filodrama: ragazze adoro che è diventato totalmente il festival di simona ventura - StraNotizie : Simona Ventura sbarca a Sanremo per la finale, mentre Naomi Campbell non ci sarà - vincentperez95 : RT @fraversion: Amadeus chiama, Simona risponde. (Sono contento per la Ventura!) #Sanremo2021 - meangay_ : RT @trash_italiano: #Sanremo2021, Simona Ventura salirà sul palco dell'Ariston per la serata finale [fonte TvBlog] ?? -