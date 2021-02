MTR29971489 : @pinuzza034ui Ma il bello è che se ad attaccarla abbiamo una cascella, la parietti livorosa, abbate, simona tagli (… - Jlienne3 : @LiveNoneladUrso Simona tagli era la fidanzata di chi ??? - JessicaPrezzav1 : RT @LiveNoneladUrso: MTR risponde alle dichiarazioni di Alba Parietti e Simona Tagli! È tutto vero quello che dice sul Principe Alberto? #n… - Feffe1992 : RT @RutaAllTheWay: Maria Teresa e una sistemata ? ' ti manderò la fotografia mentre ballo con lui ' Principe Alberto ???? Ciao Simona Tagl… - Feffe1992 : RT @pinuzza034ui: Chi cazz é simona tagli? #gfvip #LiveNoneLadUrso -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Tagli

Inews24

A intervenire sono stati, Alba Parietti, Filippo Nardi , Karina Cascella e Fulvio Abbate. Si rifiuta di parlare con Filippo Nardi Quando si è girata la sfera che nascondeva Filippo Nardi,...'Avrei schiacciato il verde come mamma quando c'era Guenda, ma non sei stata credibile a cominciare da tuo marito Amedeo' - diceche poi torna sulla questione Principe Alberto di Monaco. ...Simona Tagli, quella rivelazione sconcertante che lascia tutti basiti: le parole della bella e affascinante conduttrice milanese ...Durante Live non è la D'Urso, Ruta ha affrontato le cinque sfere, in una di queste c'era Filippo Nardi e lei ha rifiutato il confronto.