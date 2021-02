(Di lunedì 22 febbraio 2021) Palermo, 22 feb. (Adnkronos) - Assegnati 25 milioni di euro aldidelladi. Ad annunciarlo è stato stamani il presidente della Regionena, Nello, nel corso di una visita presso un cantiere delche si sta occupando del rifacimento di un tratto della condotta di distribuzione, risalente agli anni Settanta. "Non c'è futuro per l'agricolturana - ha spiegato il governatore - se non si comincia da un serio Piano delle acque. E noi lo stiamo facendo, dopo quarant'anni di inerzia". La dotazione è stata assegnata dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione. Con l'occasione,ha incontrato anche il commissario Francesco Nicodemo, ...

matteosalvinimi : Mattinata di lavoro concreta e produttiva con i bravi governatori di Sicilia e Calabria, Nello Musumeci e Nino Spir… - TV7Benevento : Sicilia: Musumeci, '25 mln a Consorzio bonifica piana di Catania'... - jessyesalvatore : @vitalbaa @OGiannino Che, poi, adesso la stanno già spacciando come 'effetto Draghi': in Sicilia Musumeci ha fatto… - lilloconiglio : FSI-USAE SICILIA:avviare indagine siero-epidemiologica Sars-CoV2 x MONITORAGGIO POST-VACCINAZIONE e VERIFICARE EFFI… - DirettaSicilia : San Cipirello zona rossa, la richiesta a Musumeci dopo boom di contagi, -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Musumeci

... sottolineando che 'per la prima volta inle procedure di richiesta di estensione delle ... L'istituzione del portale, fortemente voluto dal governo, rappresenta uno degli obiettivi più ...L'affaire quote rose Il presidentevuole battere sul tempo il pronunciamento del Tar sull'... il resto, almeno per me, non corrisponderebbe con gli interessi della". Tasselli difficili ..."Bisogna accelerare – afferma l’assessore - perché restano molti concessionari che, pur avendone titolo, non hanno ancora richiesto l’estensione mediante il portale" ...Palermo, 22 feb. (Adnkronos) – Assegnati 25 milioni di euro al Consorzio di bonifica della piana di Catania. Ad annunciarlo è stato stamani il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nel c ...