Siamo dei conigli Proprio come loro Prego? La frase di La Russa | Myrta Merlino allibita | Oh Gesù | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Mario Draghi ha spazzato via i dubbi di tutti, anche quelli di Romano Prodi. La pensa così Augusto Minzolini che, ospite a L'Aria Che Tira, ha ascoltato le parole dell'ex premier salvo poi commentare: "Prodi era un gran difensore del governo Conte, questo è un Paese particolare". E infatti il dem ha elogiato il nuovo premier, prendendo le difese della maggioranza di questo governo. Chi in maggioranza non c'èe non ha alcuna intenzione di entrarci è Fratelli d'Italia. "Non sembri un panda - si rivolge con una battuta il retroscenista a Ignazio Lain collegamento -, non sembri in via di estinzione". Immediata la replica del senatore di FdI: "Hai ragione, anzidei, ci moltiplichiamo molto". Ed ecco a quel punto tocca aintervenire: "Oh ...