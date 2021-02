Si arresta la scalata di Sibilia | Gravina riconfermato presidente Federale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Gabrieleè stato rielettodella Figc. Un vero e proprio plebiscito per il dirigente pugliese che ha battuto in maniera netta lo sfidante Cosimosi è imposto con una larga maggioranza, ottenendo il 73,45% della preferenze, rispetto al 26,25% ottenuto dall’irpino. “E ora può cominciare il secondo tempo della partita“, ha commentato così il trionfo ottenuto Gabriele, “non potevamo fermarci, non dovevamo fermarci, non ci fermeremo”. Ilrieletto ha fatto il pieno in tutte le componenti, compresa la serie A, sottraendo qualche consenso aanche nella Lega Nazionale Dilettanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.