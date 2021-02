Serracchiani | caduti al servizio della pace e dell’Italia

Leggi su udine20

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Oggi è giorno di lutto per il barbaro assassinio dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, due giovani servitori dello Stato strappati alle famiglie, cui ci stringiamo con affetto e cordoglio. Ancora troppo poco nota e apprezzata è l’opera diche i nostri diplomatici e i nostri militari compiono in nomein Paesi lontani e difficili, dove fare il proprio dovere significa mettere sul serio a rischio la vita. Esprimiamo massima vicinanza al corpo diplomatico e ai commilitoni del 13 Reggimento ‘Friuli Venezia Giulia’ di stanza alla caserma ‘Cascino’ di Gorizia”. E’ il pensiero con cui le parlamentari dem Deborae Tatjana Rojc hanno accolto la notiziamorte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, in un attacco contro un ...