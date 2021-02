Serie A | Lotito e Marotta nominati consiglieri federali

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Con il 73,45% (369, 84) dei voti Gabriele Gravina è stato rieletto alla presidenza della FIGC. La fumata bianca è arrivata già al primo scrutinio, con l’altro candidato Cosimo Sibilia che si è fermato al 26,25 (132,17) dei voti. Eletto per la prima volta il 22 ottobre 2018 dopo il Commissariamento della Federazione, Gravina guiderà quindi la FIGC fino al 2024 e potrà iniziare a giocare ‘La Partita per il futuro’, titolo della nuova piattaforma programmatica presentata con la candidatura sottoscritta da LegaA, LegaB, Lega Pro, AIC e AIAC.Nel corso dell'assemblea elettiva della Figc sono statidella LegaA il presidente della Lazio Claudioe l'ad dell'Inter Beppe. ITA Sport Press.

Romano, classe 1998, è stato ingaggiato nel 2017 dalla Lazio di Lotito. Il segretario generale della FIGC Marco Brunelli ha quindi elencato i consiglieri federali eletti: Claudio Lotito e Giuseppe Marotta per la Serie A; Giuseppe Pasini e Alessandro Marino per la Lega Pro; Stella Frascà e Daniele Ortolani per la Lega Nazionale Dilettanti; Gloria Zanon per l'area Nord.