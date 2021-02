Sergio De Caprio va in pensione: arrestò Totò Riina nel 1993 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il colonnello dei Carabinieri, Sergio De Caprio, va in pensione. Nel 1993 fu protagonista dell’arresto di Totò Riina Sergio De Caprio TwitterSergio De Caprio, meglio noto come Capitano Ultimo, ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter che andrà in pensione. Si congeda dopo una lunga carriera nel nucleo del Noe e dei Ros fu protagonista dell’arresto del boss di Cosa Nostra, Totò Riina nel 1993. Ti potrebbe interessare anche->Governo-Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti Sergio De Caprio pensione, l’annuncio tramite Twitter Capitano Ultimo ha voluto dedicare ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il colonnello dei Carabinieri,De, va in. Nelfu protagonista dell’arresto diDeTwitterDe, meglio noto come Capitano Ultimo, ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter che andrà in. Si congeda dopo una lunga carriera nel nucleo del Noe e dei Ros fu protagonista dell’arresto del boss di Cosa Nostra,nel. Ti potrebbe interessare anche->Governo-Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamentiDe, l’annuncio tramite Twitter Capitano Ultimo ha voluto dedicare ...

SusannaCeccardi : Oggi Sergio De Caprio, per tutti il Capitano Ultimo, va ufficialmente in pensione. È entrato nella storia nel 1993… - EnnioGiansanti : RT @GiorgiaMeloni: Dopo anni di onorato servizio nell'Arma dei Carabinieri, Sergio De Caprio va in pensione. L'Italia ti ringrazia per tutt… - MGrantorino : RT @GiorgiaMeloni: Dopo anni di onorato servizio nell'Arma dei Carabinieri, Sergio De Caprio va in pensione. L'Italia ti ringrazia per tutt… - otagir51 : RT @GiorgiaMeloni: Dopo anni di onorato servizio nell'Arma dei Carabinieri, Sergio De Caprio va in pensione. L'Italia ti ringrazia per tutt… - monyTigra : RT @GiorgiaMeloni: Dopo anni di onorato servizio nell'Arma dei Carabinieri, Sergio De Caprio va in pensione. L'Italia ti ringrazia per tutt… -