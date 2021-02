Serena Rossi | ecco cosà farà dopo il successo di Mina Settembre

(Di lunedì 22 febbraio 2021)inaspettato della fiction targata Rai di, più di sei milioni e mezzo di telespettatori a puntata hanno seguito le vicende della giovane assistente sociale che seppur a disposizione di tutti, disponibile a risolvere problemi social network è risolutiva nella sua vita privata. Un personaggio quello dicheha fatto subito suo e che il pubblico ha compreso celebrando la sua interpretazione appassionata.solontizie24: “Seè entrata nei vostri cuori …”ha in più occasioni dimostrato le sue doti d’attrice ma non solo, nella fiction dove ha reso omaggio a Mia ...

jan_novantuno : Cose belle: il 26 febbraio su Raiplay arriva La tristezza ha il sonno leggero, il primo film di Marco Mario De Nota… - SurvivedShows : Protagonisti delle due maggiori fiction Rai del momento, Lino Guanciale e Serena Rossi 'spiegano' il loro grande su… - EmiliaIelpo : RT @bubinoblog: #MinaSettembre 6.500.000 26,4% BOTTO! Picchi oltre il 30%. Innamoratissimo del finale di MINA SETTEMBRE, tra i migliori fi… - __enzo_98__ : @caterinabalivo riguardo al cantante mascherato, secondo me, dietro alla maschera della farfalla c’è serena Rossi,… - __enzo_98__ : @IlCantanteRai1 @milly_carlucci Serena Rossi è la farfalla, troppo simile -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Rossi

Yeslife

...Lolito Lobosco vincono gli ascolti tv nella prima serata di domenica 21 febbraio 2021 regalando a Rai1 7.535.000 spettatori pari al 31.8% di share (la scorsa settimana Mina Settembre con...... non immaginereste mai Negli ultimi tempi, ha conquistato letteralmente il pubblico, con la sua brillante interpretazione, nella fiction Mina Settembre , al fianco dell'amatissima. ...Ascolti tv, Giletti sfiora il 6,5% su La7 con Non è l’Arena. Lucia Annunziata vicina all'8,5% (ma in calo). Milan-Inter: Dazn super ...Non poteva che avere una torta perfetta e personalizzata! Maelle, la figlia di Antonella Clerici e del suo ex Eddy Martens, ha festeggiato 12 anni e per l’occasione la conduttrice tv ha organizzato un ...