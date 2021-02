Secondo Gentiloni, l’Italia «virtuosa» ora può anche spostare gli equilibri in Europa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con il governo Draghi «l’Italia può diventare protagonista della rinascita europea», giocando «un ruolo decisivo nell’Unione». Lo dice il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni in un’intervista alla Stampa. Dopo le «sbandate» degli ultimi tre anni, soprattutto quelle del Conte gialloverde, Gentiloni vede «un’Italia più virtuosa», più attenta agli investimenti per la crescita, alla stabilità finanziaria, alla gestione del debito, al controllo degli sprechi. Ma mentre gestiamo l’emergenza e pensiamo ai ristori, ora bisogna cominciare a pensare anche agli investimenti. anche perché in Europa, spiega Gentiloni, «è cambiato molto»: «Solo tra due anni l’Europa tornerà ai livelli del 2019, ma con un tasso di crescita medio ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con il governo Draghi «può diventare protagonista della rinascita europea», giocando «un ruolo decisivo nell’Unione». Lo dice il commissario europeo agli Affari economici Paoloin un’intervista alla Stampa. Dopo le «sbandate» degli ultimi tre anni, soprattutto quelle del Conte gialloverde,vede «un’Italia più», più attenta agli investimenti per la crescita, alla stabilità finanziaria, alla gestione del debito, al controllo degli sprechi. Ma mentre gestiamo l’emergenza e pensiamo ai ristori, ora bisogna cominciare a pensareagli investimenti.perché in, spiega, «è cambiato molto»: «Solo tra due anni l’tornerà ai livelli del 2019, ma con un tasso di crescita medio ...

