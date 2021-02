'Se vogliamo preoccuparci delle varianti iniziamo seriamente a cercarle': parole di Burioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo scienziato cita un estratto di un articolo pubblicato su Nature Italy, in cui si legge: 'L'Italia sequenzia attualmente 1,3 campioni di virus ogni 1000, e impiega un tempo medio di circa due mesi ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo scienziato cita un estratto di un articolo pubblicato su Nature Italy, in cui si legge: 'L'Italia sequenzia attualmente 1,3 campioni di virus ogni 1000, e impiega un tempo medio di circa due mesi ...

Rosenkavalier70 : RT @globalistIT: - globalistIT : - ArmandoTerminio : @Lady_ofShalott_ Ma siamo in presenza, più simulazione di così... Sfidiamo gli aerosol ogni mattina e vogliamo preo… - lukacasa : Giusto. Ma se non vogliamo essere come lui dobbiamo preoccuparci. Infliggere inutili sofferenze per “ragion di stat… - piccolojason : @MPenikas @ANTEO17 @APatrignan @mdmstesso @IlConteIT @PaolaTacconi @JolietJackBlues @primaopoitorna @NapolitanoIda… -