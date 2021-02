Scuole di moda, gli appuntamenti digitali per scoprire il mondo del lavoro (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi più che mai una scuola non è solo un luogo fatto di aule chiuse e di didattica classica. Piuttosto, stanno diventando delle vere e proprie comunità, piattaforme che – oltre ai tradizionali insegnamenti – provano a fornire agli studenti le connessioni e le informazioni per iniziare a conoscere le dinamiche del mondo del lavoro tramite open day e appuntamenti speciali, ora rigorosamente virtuali. Così è soprattutto all’interno delle Scuole di moda che tradizionalmente fanno da incubatore dei giovani talenti e hanno il compito di prepararli al meglio per quello che li aspetta. Istituto Marangoni Front Row, in versione digitale Marangoni torna con il suo consueto appuntamento, Front Row, di pari passo alla Milano Fashion Week. E come le sfilate dei grandi brand, anche gli incontri della scuola ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi più che mai una scuola non è solo un luogo fatto di aule chiuse e di didattica classica. Piuttosto, stanno diventando delle vere e proprie comunità, piattaforme che – oltre ai tradizionali insegnamenti – provano a fornire agli studenti le connessioni e le informazioni per iniziare a conoscere le dinamiche deldeltramite open day especiali, ora rigorosamente virtuali. Così è soprattutto all’interno dellediche tradizionalmente fanno da incubatore dei giovani talenti e hanno il compito di prepararli al meglio per quello che li aspetta. Istituto Marangoni Front Row, in versione digitale Marangoni torna con il suo consueto appuntamento, Front Row, di pari passo alla Milano Fashion Week. E come le sfilate dei grandi brand, anche gli incontri della scuola ...

