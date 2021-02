Scuola primaria aperta in estate? Inviterò il ministro Bianchi a far lezione con noi (Di lunedì 22 febbraio 2021) I pantaloncini corti sono pronti. La t-shirt anche. Ho ritrovato anche le ciabatte da spiaggia e per fortuna ho un ventaglio. Ecco come vorrebbero farci andare a Scuola a giugno quando in classe (senza condizionatori e pale) ci saranno 35 gradi e i miei alunni ripeteranno come un mantra: “Maestro fa caldo. Non riusciamo a portare la mascherina. Ci porti in giardino? Ma a che ora suona? Posso uscire a bere? Posso andare a respirare un attimo fuori? Ma perché siamo qui? Noi abbiamo fatto Scuola tutto l’anno…”. Sia chiaro, per ora è solo un’ipotesi, ma vale la pena parlarne da subito onde evitare il “nessuno ce l’ha detto”. Il neo ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi, dopo una settimana di lavoro a Roma, è tornato a Ferrara, con un’idea in testa: escluso il prolungamento delle lezioni per superiori e medie a causa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) I pantaloncini corti sono pronti. La t-shirt anche. Ho ritrovato anche le ciabatte da spiaggia e per fortuna ho un ventaglio. Ecco come vorrebbero farci andare aa giugno quando in classe (senza condizionatori e pale) ci saranno 35 gradi e i miei alunni ripeteranno come un mantra: “Maestro fa caldo. Non riusciamo a portare la mascherina. Ci porti in giardino? Ma a che ora suona? Posso uscire a bere? Posso andare a respirare un attimo fuori? Ma perché siamo qui? Noi abbiamo fattotutto l’anno…”. Sia chiaro, per ora è solo un’ipotesi, ma vale la pena parlarne da subito onde evitare il “nessuno ce l’ha detto”. Il neoall’Istruzione Patrizio, dopo una settimana di lavoro a Roma, è tornato a Ferrara, con un’idea in testa: escluso il prolungamento delle lezioni per superiori e medie a causa ...

clikservernet : Scuola primaria aperta in estate? Inviterò il ministro Bianchi a far lezione con noi - Noovyis : (Scuola primaria aperta in estate? Inviterò il ministro Bianchi a far lezione con noi) Playhitmusic - - niiprogetti : Progetto esecutivo approvato per la realizzazione del nuovo plesso #scolastico nel comune di #Valfenera. - AlexSalerno10 : L'ignoranza che gira su Twitter è indecente. Insegnanti di scuola primaria che credono al complotto. È una vergogn… - USR_Sicilia : Azioni di accompagnamento finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli s… -