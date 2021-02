Scontro di fuoco Giletti-Bassetti. «Fai politica». «Rispondo da medico, sennò vado via» (video) (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Anche per il Comitato tecnico scientifico è ora di un restyling con una presenza maggiore di virologi e microbiologi“. Nuovo affondo di Matteo Bassetti sulla gestione della pandemia. “La campagna vaccinale con i tendoni e le primule – dice l’infettivologo genovese – è un fallimento e questo è evidente. Non voglio esprimermi sul commissario per l’emergenza Covid Arcuri. Ma ci sono figure del mondo medico (virologi, infettivologi, microbiologici o igienisti) che avrebbero dovuto essere ascoltati di più”. Scontro Giletti-Bassetti: “Lei sta facendo politica” Bassetti è reduce da uno Scontro frontale con Massimo Giletti a Non è l’Arena. Accusato di nascondere sotto il tappeto i troppi errori commessi sulla gestione della pandemia. «Ho ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Anche per il Comitato tecnico scientifico è ora di un restyling con una presenza maggiore di virologi e microbiologi“. Nuovo affondo di Matteosulla gestione della pandemia. “La campagna vaccinale con i tendoni e le primule – dice l’infettivologo genovese – è un fallimento e questo è evidente. Non voglio esprimermi sul commissario per l’emergenza Covid Arcuri. Ma ci sono figure del mondo(virologi, infettivologi, microbiologici o igienisti) che avrebbero dovuto essere ascoltati di più”.: “Lei sta facendoè reduce da unofrontale con Massimoa Non è l’Arena. Accusato di nascondere sotto il tappeto i troppi errori commessi sulla gestione della pandemia. «Ho ...

