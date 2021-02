Scintille nel centrodestra, Forza Italia sbotta: “Chi ha altri nomi li faccia al tavolo della coalizione” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTensione alle stelle nel centrodestra sannita. Come due rette parallele destinate a non incontrarsi mai, una parte della coalizione va da parte e Fratelli d’Italia dall’altra. Se da un lato si cerca di far quadrare il cerchio attorno al nome di Lucio Lonardo, nel partito della Meloni prosegue il forcing sull’ex sindaco Sandro Nicola D’Alessandro. A prendere la parola, allora, è Antonio Reale, dirigente di Forza Italia, che scrive: “Francamente si fa fatica a comprendere ciò che sta accadendo nel mondo della politica, e in particolare in quello di centrodestra, alla vigilia di un appuntamento politico importante. Quello che dovrebbe essere l’obiettivo primario: mettere davanti gli interessi dei cittadini, il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTensione alle stelle nelsannita. Come due rette parallele destinate a non incontrarsi mai, una parteva da parte e Fratelli d’dall’altra. Se da un lato si cerca di far quadrare il cerchio attorno al nome di Lucio Lonardo, nel partitoMeloni prosegue il forcing sull’ex sindaco Sandro Nicola D’Alessandro. A prendere la parola, allora, è Antonio Reale, dirigente di, che scrive: “Francamente si fa fatica a comprendere ciò che sta accadendo nel mondopolitica, e in particolare in quello di, alla vigilia di un appuntamento politico importante. Quello che dovrebbe essere l’obiettivo primario: mettere davanti gli interessi dei cittadini, il ...

