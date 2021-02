Sci, dopo i Mondiali torna la Coppa: ecco gli azzurri in gara nel weekend (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 febbraio 2021 " Si sono chiusi i Mondiali di Cortina , ora è tempo di tornare a pensare alla Coppa del Mondo con le ultime tappe tra fine febbraio e marzo. Sarà un weekend ricco di gare tra ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 febbraio 2021 " Si sono chiusi idi Cortina , ora è tempo dire a pensare alladel Mondo con le ultime tappe tra fine febbraio e marzo. Sarà unricco di gare tra ...

Coninews : GIOIA TRICOLORE ?????? Con il successo nel parallelo di #Cortina2021 Marta #Bassino riporta dopo 24 anni l'Italia de… - petergomezblog : Piste da sci, ecco perché Speranza ha deciso lo stop in extremis dopo aver ottenuto il via libera di Draghi… - GINA32451015 : RT @PiemonteInforma: Il “popolo della montagna” è sceso in piazza stamattina a #Cuneo per chiedere 'rispetto' dopo lo stop alla ripresa del… - Marcell03827767 : @MediasetTgcom24 Che pensiero da STATISTA lega-padano-lombardo !? Me cojoni... dopo esser volati alti con indipend… - MauroBeltramo : RT @PiemonteInforma: Il “popolo della montagna” è sceso in piazza stamattina a #Cuneo per chiedere 'rispetto' dopo lo stop alla ripresa del… -