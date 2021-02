Sci di fondo, Mondiali Oberstdorf 2021: ecco i venti convocati azzurri (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato nella giornata di ieri la convocazione per i Mondiali di sci di fondo a Oberstdorf (Germania), in programma dal 24 febbraio al 7 marzo. Si tratta di 20 atleti complessivi, suddivisi fra 11 uomini e 9 donne. Di seguito i nomi all’interno della squadra maschile e della squadra femminile. SQUADRA MASCHILE: Mocellini Simone, Rastelli Maicol, Graz Davide, Daprà Simone, Ventura Paolo, Noeckler Diethmar, Bertolina Mirco, Gardener Stefano, Salvadori Giandomenico, Pellegrino Federico, De Fabiani Francesco. SQUADRA FEMMINILE: Monsorno Nicole, Laurent Greta, Jeantet Emilie, Di Centa Martina, Franchi Francesca, Comarella Anna, Ganz Caterina, Scardoni Lucia, De Bertolis Ilaria. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato nella giornata di ieri la convocazione per idi sci di(Germania), in programma dal 24 febbraio al 7 marzo. Si tratta di 20 atleti complessivi, suddivisi fra 11 uomini e 9 donne. Di seguito i nomi all’interno della squadra maschile e della squadra femminile. SQUADRA MASCHILE: Mocellini Simone, Rastelli Maicol, Graz Davide, Daprà Simone, Ventura Paolo, Noeckler Diethmar, Bertolina Mirco, Gardener Stefano, Salvadori Giandomenico, Pellegrino Federico, De Fabiani Francesco. SQUADRA FEMMINILE: Monsorno Nicole, Laurent Greta, Jeantet Emilie, Di Centa Martina, Franchi Francesca, Comarella Anna, Ganz Caterina, Scardoni Lucia, De Bertolis Ilaria. SportFace.

