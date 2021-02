Sci di fondo, Mondiali 2021: una speranza…e mezza di medaglia per l’Italia? Chance ridotte all’osso (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mancano pochi giorni all’inizio dei Mondiali di sci nordico di Oberstdorf 2021, che andranno in scena dal 25 febbraio al 7 marzo. La località tedesca ospiterà la manifestazione iridata per la terza volta nella sua storia, dopo averlo già fatto nel 1987 e nel 2005. In passato, lo sci di fondo italiano si è ricoperto di gloria sulle nevi bavaresi, scrivendo pagine della propria Storia con la “S” maiuscola. Trentaquattro anni orsono, Marco Albarello divenne il primo fondista azzurro a conquistare un titolo mondiale, imponendosi nella 15 km a tecnica classica. Il valdostano venne emulato pochi giorni dopo da Maurilio De Zolt, vincitore della 50 km a skating. Inoltre, nel 2005, Pietro Piller Cottrer e Fulvio Valbusa firmarono una sensazionale doppietta nella 15 km in passo pattinato, permettendo all’Italia di realizzare ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mancano pochi giorni all’inizio deidi sci nordico di Oberstdorf, che andranno in scena dal 25 febbraio al 7 marzo. La località tedesca ospiterà la manifestazione iridata per la terza volta nella sua storia, dopo averlo già fatto nel 1987 e nel 2005. In passato, lo sci diitaliano si è ricoperto di gloria sulle nevi bavaresi, scrivendo pagine della propria Storia con la “S” maiuscola. Trentaquattro anni orsono, Marco Albarello divenne il primo fondista azzurro a conquistare un titolo mondiale, imponendosi nella 15 km a tecnica classica. Il valdostano venne emulato pochi giorni dopo da Maurilio De Zolt, vincitore della 50 km a skating. Inoltre, nel 2005, Pietro Piller Cottrer e Fulvio Valbusa firmarono una sensazionale doppietta nella 15 km in passo pattinato, permettendo aldi realizzare ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Sport e coming out: perché resta il tabù del calcio maschile? ... difensore della nazionale di calcio, prima c'erano state la nuotatrice di fondo Rachele Bruni e ... Niente nel ciclismo e nello sci. Nel calcio maschile c'è il caso dell'attaccante Justin Fashanu, ...

Mondiale deludente L'Italia dello sci ha ancora molto bisogno di lei. Detto dell'Italia, un grande applauso va agli ... Il sole, ma con gran freddo, arrivato subito dopo ha permesso di sistemare perfettamente il fondo ...

AOSTA. Titoli regionali di Fondo Individuale in tecnica classica ieri, domenica, a Flassin, per le categorie Senior e Giovani, e Ragazzi e Allievi (valida per il circuito regionale Gros Cidac), ...

FORMAZZA - 22-02-2021 - Il trofeo Comitato provinciale Fisi VCO, competizione di fondo individuale a tecnica classica, è andata in scena domenica 21 febbraio sulla pista di San Michele in Valle For ...

