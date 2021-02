Sci alpino | le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo in Val di Fassa dedicata alla velocità

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Neppure il tempo di rifiatare dopo la conclusione dei Mondiali di scidi Cortina, che è già tempo di pensaredelfemminile: si resta in Italia per tre giorni di gare, precedute da due giorni di prove cronometrate sulla pista “La Volata” di Passo San Pellegrino, in Val di. Il calendario prevede due discese ed un super-G: si tratta dell’ultimo fine settimana di gare prima delle Finali. Mercoledì 24 e giovedì 25 si disputeranno infatti le prove cronometrate delle discese in programma venerdì 26 (ore 11.45) e sabato 27 (ore 11.00), che saranno i recuperi, rispettivamente, delle gare rinviate a Garmisch Partenkirchen, in Germania, e Yanqing, in Cina, infine domenica 28 ci sarà il super-G (ore 11.00), anche questo recupero della gara inizialmente prevista a Yanqing. L’Italia, in ...