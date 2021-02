Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: sette azzurre a Passo San Pellegrino (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si riparte con la Coppa del Mondo femminile. Sulla pista ‘La Volata’ è in programma una tre giorni di velocità a Passo San Pellegrino in Val di Fassa. Sono in programma due discese venerdì 26 febbraio (ore 11.45) e sabato 27 febbraio (ore 11.45) che recuperano quelle cancellate fra Garmisch e Yanqing e un supwergigante domenica 28 febbraio (anche in questo caso un recvupero di Yanqing). Sono sette le atlete al via: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano, a cui si aggiungerà nelle prove di mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio un quartetto composto da Elena Dolmen, Giulia Albano, Federica Sosio e Teresa Runggaldier. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si riparte con ladel. Sulla pista ‘La Volata’ è in programma una tre giorni di velocità aSanin Val di Fassa. Sono in programma due discese venerdì 26 febbraio (ore 11.45) e sabato 27 febbraio (ore 11.45) che recuperano quelle cancellate fra Garmisch e Yanqing e un supwergigante domenica 28 febbraio (anche in questo caso un recvupero di Yanqing). Sonole atlete al via: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano, a cui si aggiungerà nelle prove di mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio un quartetto composto da Elena Dolmen, Giulia Albano, Federica Sosio e Teresa Runggaldier. SportFace.

