Sbriciolata pasticciotto | un dolce cremoso che crea dipendenza!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilè untipico leccese. Ha la forma di un grosso panzerotto, ed è composto di croccante pasta frolla all’esterno e morbida crema pasticcera e amarene sciroppate all’interno. La sua bontà sta proprio nel contrasto delle consistenze ma è anche il motivo per cui alcuni non lo amano. Effettivamente è un pochino complicato da mangiare, perché per addentare la frolla il morso deve essere piuttosto forte e poi ci si trova inondati di morbida crema. Insomma una macchia è praticamente assicurata! Allora per salvare la giacca e accontentare il palato, portiamo in tavola la, unche unisce l’esplosione di gusto dell’originale, alla comodità di mangiarlo con la forchetta! Nonne leccesi, invece di gridare subito all’anatema, provate anche voi! Siamo sicuri che ...