SBK | salta l' Estoril Aragon prima tappa del calendario 2021

Ultime Notizie dalla rete : SBK salta

Motosprint.it

Le ultime voci di corridoio aggiornano nuovamente quanto segue: il calendariosubirà ulteriori modifiche , per una stagione 2021 ancora inficiata dai problemi legati all'emergenza sanitaria. L'ultima bozza diramata vedeva la partenza delle gare dall' Estoril che, invece, ...La regiada una moto all'altra, a volte inquadra i box, le fidanzate o altro, perdendosi i ... perdendosi, invece, le azioni di chi sta per siglare la pole position?' In, nessuna come Rea. ...Le ultime voci di corridoio aggiornano nuovamente quanto segue: il calendario SBK subirà ulteriori modifiche, per una stagione 2021 ancora inficiata dai problemi legati all'emergenza sanitaria.Marco ricorda l'affascinante giro secco: "Solo entrarvi, rappresentava un successo", vede poche alternative a Rea: " Razgatlioglu, forse" e promuove la monofornitura Pirelli: "Gomme uguali per tutti, ...