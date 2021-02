Sarah Falanga | porta il teatro in viaggio per le città con “Nutri-Menti” Escluisiva

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Capaccio Paestum, la culla della civiltà classica. È conosciuta per la suggestiva area archeologica considerata ancora oggi come una delle meglio conservate in Italia oltre ai mari incontaminati, spiagge sabbiose e la vasta pianura che giunge verso il nucleo storico del luogo. E mai come adesso, nel comune cilentano si ha la voglia di reinventarsi in un periodo laddove la pandemia ha immobilizzato il mondo. È da un anno che il Covid – e man mano le sue varianti – esercita un’azione tale da limitare la quotidianità di tutti. E mentre ognuno cerca il modo per “inventarsi nuovamente” tra una serie di DPCM e bollettini giornalieri,ha aperto i sipari del, chiusi a causa delle restrizioni, con un progetto ad ampio respiro artistico chiamato. L’attrice, con una carriera ...

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Falanga

Velvet Mag

NUTRI ? MENTI un progetto diche va contro ogni limite rispettando tutte le regole Sta per aprirsi a Capaccio Paestum in provincia di Salerno un sipario contagioso per tutti i lavoratori dello spettacolo, per ...... è l'incipit entusiastico di una nota diffusa dal Comune di Capaccio e dall'Accademia Magna Graecia per promuovere il progetto "Nutri - Menti", ideato dae realizzato, in collaborazione,...Si dice che con un dono si nasce e Veronica Mauro, dall’età di 7 anni, è una ballerina di danza classica, moderna e contemporanea. La sua non è stata una scelta bensì era già tutto scritto nel libro d ...Dinamica e profonda Sarah Falanga, bravissima attrice napoletana che dell'arte teatrale ne ha fatto ragione di vita. Grandi le sue ...