Sanzioni Ue per caso Navalny, Mosca: 'Decisione deludente' (Di lunedì 22 febbraio 2021) 'La Decisione adottata dal Consiglio Affari Esteri dell'Ue con un pretesto inverosimile per preparare nuove restrizioni unilaterali illegali ai cittadini russi è deludente'. Così il ministero degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 febbraio 2021) 'Laadottata dal Consiglio Affari Esteri dell'Ue con un pretesto inverosimile per preparare nuove restrizioni unilaterali illegali ai cittadini russi è'. Così il ministero degli ...

