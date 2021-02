Sanremo Rock Festival, gli Irene Va Di Fretta sognano la finale: “Ecco come faremo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’annata 2021 del Sanremo Rock Festival sta regalando grandi soddisfazioni alla musica bergamasca. Oltre ai Vitaria, anche gli Irene Va Di Fretta si fanno notare per la loro unicità, a partire dal nome difficile da dimenticare. Nata nel 2017, il gruppo Rock è riuscito a conquistare la giuria: selezionati tra migliaia di band da tutta Italia, ora gli Irene Va Di Fretta dovranno dare il loro meglio alle semifinali lombarde di fine giugno. “Siamo un gruppo eterogeneo, per età, sesso, esperienze, formazione e visioni artistiche, nel quale ognuno mette qualcosa di sé – raccontano – senza modelli o gruppi di riferimento, cercando di essere liberi da vincoli”. Marco Schembri (voce solista), Claudio De Luca Pipot (chitarra), Francesca Prevettoni (basso e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’annata 2021 delsta regalando grandi soddisfazioni alla musica bergamasca. Oltre ai Vitaria, anche gliVa Disi fanno notare per la loro unicità, a partire dal nome difficile da dimenticare. Nata nel 2017, il gruppoè riuscito a conquistare la giuria: selezionati tra migliaia di band da tutta Italia, ora gliVa Didovranno dare il loro meglio alle semifinali lombarde di fine giugno. “Siamo un gruppo eterogeneo, per età, sesso, esperienze, formazione e visioni artistiche, nel quale ognuno mette qualcosa di sé – raccontano – senza modelli o gruppi di riferimento, cercando di essere liberi da vincoli”. Marco Schembri (voce solista), Claudio De Luca Pipot (chitarra), Francesca Prevettoni (basso e ...

