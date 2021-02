Sanremo: Myrta Merlino, 'polemiche su Palombelli? Sbagliato pensare di vietare ospiti' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Io non ci credo tanto alla politica 'dell'appartenenza'. E' una cosa che non mi è mai piaciuta che le emittenti non si debbano mandare vicendevolmente gli ospiti. Certo, capisco se c'è una concorrenza diretta, e che il calcolo quotidiano della concorrenza vada fatto, però l'idea che il mondo televisivo non sia un grande mondo unito io la trovo sbagliata". A dirlo all'Adnkronos è Myrta Merlino, commentando così le polemiche, social e non solo, che hanno accompagnato la scelta di Barbara Palombelli come quarta co-conduttrice del festival di Sanremo. "Sanremo è una grande mostra nazionale -prosegue la Merlino- tanto è vero che le altre reti non fanno controprogrammazione, ci sarà un motivo no? Perché si decide in qualche modo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Io non ci credo tanto alla politica 'dell'appartenenza'. E' una cosa che non mi è mai piaciuta che le emittenti non si debbano mandare vicendevolmente gli. Certo, capisco se c'è una concorrenza diretta, e che il calcolo quotidiano della concorrenza vada fatto, però l'idea che il mondo televisivo non sia un grande mondo unito io la trovo sbagliata". A dirlo all'Adnkronos è, commentando così le, social e non solo, che hanno accompagnato la scelta di Barbaracome quarta co-conduttrice del festival di. "è una grande mostra nazionale -prosegue la- tanto è vero che le altre reti non fanno controprogrammazione, ci sarà un motivo no? Perché si decide in qualche modo ...

TV7Benevento : Sanremo: Myrta Merlino, 'polemiche su Palombelli? Sbagliato pensare di vietare ospiti'... - stefano2201 : Myrta Merlino nominata Cavaliera, Barbara Palombelli a Sanremo come co-conduttrice...ma non si era detto ' andra' t… - andrewsword2 : RT @Curenna: Myrta Merlino nominata Cavaliere, Barbara Palombelli a Sanremo come co-conduttrice...ma che diavolo sta succedendo?? - Curenna : Myrta Merlino nominata Cavaliere, Barbara Palombelli a Sanremo come co-conduttrice...ma che diavolo sta succedendo?? -