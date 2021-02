Sanremo, mini zona rossa nei giorni del Festival (Di lunedì 22 febbraio 2021) Novella Toloni Il governatore della Liguria firmerà un'ordinanza con nuove restrizioni per Ventimiglia e Sanremo che ricadono proprio nei giorni del Festival. E intanto Naomi Campbell ha dato forfait Che sarebbe stato un Festival blindato lo si era capito sin dalla notizia dell'assenza del pubblico al teatro Ariston. Ora, però, la stretta anti Covid si fa più rigida con l'annuncio di nuove restrizioni a Sanremo e Ventimiglia fatto dal governatore della Liguria. La regione è passata da zona gialla a zona arancione da pochi giorni, ma da mercoledì 24 febbraio fino al 5 marzo compresi Sanremo e Ventimiglia saranno inserite in una mini zona rossa. Una misura che limita ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Novella Toloni Il governatore della Liguria firmerà un'ordinanza con nuove restrizioni per Ventimiglia eche ricadono proprio neidel. E intanto Naomi Campbell ha dato forfait Che sarebbe stato unblindato lo si era capito sin dalla notizia dell'assenza del pubblico al teatro Ariston. Ora, però, la stretta anti Covid si fa più rigida con l'annuncio di nuove restrizioni ae Ventimiglia fatto dal governatore della Liguria. La regione è passata dagialla aarancione da pochi, ma da mercoledì 24 febbraio fino al 5 marzo compresie Ventimiglia saranno inserite in una. Una misura che limita ...

FabioMarinosky : RT @ilgiornale: Il governatore della Liguria firmerà un'ordinanza con nuove restrizioni per Ventimiglia e Sanremo che ricadono proprio nei… - ilgiornale : Il governatore della Liguria firmerà un'ordinanza con nuove restrizioni per Ventimiglia e Sanremo che ricadono prop… - luponzi : A una settimana dal Festival #Sanremo2021 mini lockdown in città. Chiuse tutte le scuole a Sanremo, Ventimiglia e C… - tw_fyvry : Per fare le due di notte le prime due sere, mi sa che Amadè deve rispolverare l'idea dei mini-show di Sanremo 2003... #Sanremo2021 - Solasta843 : @prendendovento Subito dopo la mini intervista! Hanno fatto il Toto Sanremo -