Sanremo | Amadeus e Rai al lavoro ad un evento estivo per ' risarcire' la città 2

(Adnkronos) - "Con Amadeus ne abbiamo iniziato a parlare un mese fa e sono felice che oggi alle associazioni di categoria abbia confermato la sua disponibilità ad organizzare l'evento e a proporlo alla Rai -ha proseguito il primo cittadino- L'idea chiaramente è nata dalla volontà di restituire alla città quello che non ci potrà essere durante il Festival, ovvero musica, cantanti e pubblico nelle piazze. Un evento per celebrare una vera ripartenza, di cui tutti sentiamo un grande bisogno ma soprattutto un evento pensato e costruito a beneficio di tutta la nostra filiera turistica, dal Casinò agli alberghi e ai ristoranti, dai bar alle spiagge e alle nostre boutiques d'abbigliamento".

