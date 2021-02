Sanremo 2021: tutte le cover e i duetti della terza serata (Di lunedì 22 febbraio 2021) Manca una settimana alla data d’inizio: il 71 esimo Festival di Sanremo andrà in onda dal 2 al 6 marzo e la grande macchina dello show è ormai pronta. Finalmente sono stati annunciati anche le cover e i duetti della terza serata, forse la più attesa oltre alla finalissima. Giovedì 4 marzo tutti e 26 i Big di questa edizione si esibiranno in una cover portando un ospite sul palco dell’Ariston per un duetto inedito. A votare le esibizioni della terza serata sarà proprio l’Orchestra del Festival, composta da musicisti e coristi. La lista ufficiale di duetti e cover Aiello: Gianna di Rino Gaetano, insieme a Vegas JonesAnnalisa: La musica è finita di Ornella VanoniArisa: Quando di Pino ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 febbraio 2021) Manca una settimana alla data d’inizio: il 71 esimo Festival diandrà in onda dal 2 al 6 marzo e la grande macchina dello show è ormai pronta. Finalmente sono stati annunciati anche lee i, forse la più attesa oltre alla finalissima. Giovedì 4 marzo tutti e 26 i Big di questa edizione si esibiranno in unaportando un ospite sul palco dell’Ariston per un duetto inedito. A votare le esibizionisarà proprio l’Orchestra del Festival, composta da musicisti e coristi. La lista ufficiale diAiello: Gianna di Rino Gaetano, insieme a Vegas JonesAnnalisa: La musica è finita di Ornella VanoniArisa: Quando di Pino ...

SanremoRai : 'Un'astronave immaginaria verso un futuro migliore' La scenografia di #Sanremo2021 ?? - Gazzetta_it : #MilanInter, #Berti: 'Ma Ibra era uscito per le prove di Sanremo?' - Raiofficialnews : ?Tutti i duetti della terza serata di @SanremoRai ?? - doppiaenne_ : RT @iconicmanu: siamo nel 2021 e ancora non esistono le vacanze/ferie per godersi la settimana di Sanremo #Sanremo2021 #CTCF - plutonvich : RT @iconicmanu: siamo nel 2021 e ancora non esistono le vacanze/ferie per godersi la settimana di Sanremo #Sanremo2021 #CTCF -